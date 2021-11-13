— Мостовой в Ла Лиге? Почему бы и нет? Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании, — цитирует Сальгадо "Матч ТВ".
24-летний Мостовой в нынешнем сезоне за "Зенит" забил два гола в семнадцати матчах. В игре против Кипра (6:0), полузащитник забил первый гол за сборную России.
Контракт Мостового с чемпионом России истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.
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Сальгадо: Мостовой может быть интересен для клубов из Испании. Игроков с такими качествами не хватает
Экс-защитник "Реала" Мичел Сальгадо считает, что полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой пригодился бы клубам чемпионата Испании.
Фото: ФК "Зенит"