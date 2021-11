Селюк - о тренерах в России: танцуют, поют и играют в КВН. Ощущение, что получают сертификат для ансамбля Бабкиной

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями касательно российских тренеров.

Фото: Footboom.com

"У нас то танцуют, то поют, то рэп читают, кто в КВН играет – у меня ощущение, что у нас тренеры готовятся получать не тренерскую лицензию, а какой-то сертификат для участия в ансамбле Надежды Бабкиной", – сказал Селюк в интервью "ВсеПроСпорт" Напомним, после матча Хорватия - Россия Валерий Карпин заявил, что не уверен, продолжит ли работу в сборной.Ранее главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий спел новогоднюю песню Мэрайи Кэри "All I want for Christmas is you", а также "Катюшу" - на посвящении в "Халле". Стоит отметить, что российский специалист участвовал в телепередаче КВН за команду "Сборная Физтеха".