"Азмун нам очень нравится. Он нравится мне и Петеру Бошу. Мы не знаем, сможем ли организовать трансфер, но, конечно, постараемся это сделать", - цитирует Жуниньо RMC Sport.
Напомним, ранее сообщалось, что кроме "Лиона" в борьбу за иранца готовы вступить "Байер", "Рома" и "Фиорентина".
Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года и зимой все заинтересованные смогут напрямую вести с ним переговоры. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.
Спортивный директор "Лиона" заявил, что клуб постарается подписать Азмуна
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что французский клуб заинтересован в трансфере форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"