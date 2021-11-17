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Спортивный директор "Лиона" заявил, что клуб постарается подписать Азмуна

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что французский клуб заинтересован в трансфере форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
"Азмун нам очень нравится. Он нравится мне и Петеру Бошу. Мы не знаем, сможем ли организовать трансфер, но, конечно, постараемся это сделать", - цитирует Жуниньо RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что кроме "Лиона" в борьбу за иранца готовы вступить "Байер", "Рома" и "Фиорентина".

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года и зимой все заинтересованные смогут напрямую вести с ним переговоры. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.




Теги: Азмун Лион Зенит Российские трансферы Зарубежные трансферы
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