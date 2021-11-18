Депутат Свищев: планируем принять законопроект по Fan ID до Нового года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о процедуре принятия законопроекта о внедрении о футболе системы идентификации болельщиков (Fan ID).

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"Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть", - сказал Свищев.



Отметим, что Fan ID был введен в России как в стране-хозяйке Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Он являл собой персонифицированную карту болельщика, которую нужно было получить каждому человеку, купившему билет на матч. Fan ID давал возможность пользоваться разными льготами.



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В Госдуме ответили на вопрос о сроках введения Fan ID Напомним, ранее Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Дата второго чтения на данный момент неизвестна."Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть", - сказал Свищев.Отметим, что Fan ID был введен в России как в стране-хозяйке Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Он являл собой персонифицированную карту болельщика, которую нужно было получить каждому человеку, купившему билет на матч. Fan ID давал возможность пользоваться разными льготами.Источник: РБ Спорт