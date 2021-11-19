Как сообщает источник, переговоры между московскими клубами могут стартовать уже на следующей неделе.
Напомним, что Галоян ранее мог перебраться в ЦСКА, но трансфер сорвался, хотя футболист даже приезжал на сборы "армейцев".
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл в 20 матчах за "Велес" в ФНЛ, отличившись 7-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро. Галоян является воспитанником московского "Торпедо".
Источник: Матч ТВ
Источник: "Локомотив" хочет приобрести полузащитника "Велеса"
Полузащитник "Велеса" Артур Галоян может перебраться в "Локомотив".
Фото: ФК "Велес"