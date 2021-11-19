"У него был прекрасный старт, трудно сформировать команду за короткий период. Он привык выигрывать, заряжен на победу. Свои мысли и опыт передает команде. Могу пожелать удачи и терпения, двигаться в том ключе, в котором он работает. Да, серия сейчас у них неприятная, но у всех нас бывают положительный и отрицательные серии", - передает слова Семака корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
Дебютант РПЛ начал сезон с 2-х побед в трех турах, переиграв "Сочи" (1:0) и "Спартак" (2:1). После 10 первых туров чемпионата нижегородцы шли 9-ми, набрав 14 очков.
Однако, с тех пор подопечные Кержакова не набрали ни очка. Прямо сейчас у "Нижнего Новгорода" серия из 5 поражений подряд, они уступили "Крыльям Советов" (0:2), "Краснодару" (1:4), "Локомотиву" (1:2), "Ахмату" (1:3) и "Зениту" сегодня (1:5).
После этой серии "Нижний Новгород" переместился на 13-ю строчку в турнирной таблице и уже в этом туре может оказаться в зоне вылета.
Семак - о работе Кержакова в "Нижнем Новгороде": у него был прекрасный старт, желаю удачи и терпения
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над "Нижним Новгородом" (5:1) оценил работу Александра Кержакова на посту тренера нижегородского клуба.
Фото: ФК "Зенит"