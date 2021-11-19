- Он только таким маленьким командам и может забивать - "Тамбову" или "Нижнему Новгороду", а "Ювентусу" нет. Если Азмуна нет в стартовом составе, и соперник несерьезный, то Дзюба сразу же становится героем, все партнеры играют исключительно на него. Без Сердара Артем может и лучшим бомбардиром нашего чемпионата стать. "Тамбов" и "Нижний Новгород" - вот настоящий уровень Артема! - передает слова Преснякова-старшего "СЭ".
33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба в матче 15 тура Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" (5:1) забил 3 гола и записал на свой счет результативный пас. Это уже пятый случай, когда Дзюба в чемпионате России забивает в одном матче 3 мяча и более, он стал рекордсменом страны по этому показателю. Ранее он оформлял хет-трики в ворота "Томи", "Ростова" и "Уфы", а также покер в ворота "Тамбова"; кроме того, на счету нападающего есть хет-трик в Лиге Европы в матче с минским "Динамо".
Пресняков: Дзюба может забивать только маленьким командам - "Тамбову" или "Нижнему Новгороду"
Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, болеющий за "Спартак", прокомментировал хет-трик нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1).
Фото: ФК "Зенит"