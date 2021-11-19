Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
0 - 0
Урал1 тайм
П1 1.95X 2.6П2 5.9
Локомотив
16:30
АхматНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.45
Краснодар
19:00
СпартакНе начат
П1 1.84X 3.9П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
15:30
ЧелсиНе начат
П1 4.8X 3.7П2 1.78
Уотфорд
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5.8X 4.5П2 1.55
Астон Вилла
18:00
БрайтонНе начат
П1 2.46X 3.35П2 3
Ньюкасл Юнайтед
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.75
Норвич
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.16
Бернли
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.7X 3.2П2 2.8
Вулверхэмптон
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.41
Ливерпуль
20:30
АрсеналНе начат
П1 1.5X 4.9П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
16:00
ВильярреалНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Севилья
18:15
АлавесНе начат
П1 1.46X 4.3П2 8.2
Атлетико
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.43X 4.5П2 8.2
Барселона
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
17:00
СпецияНе начат
П1 1.28X 6.4П2 9.8
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.5
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
17:30
БохумНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6
Арминия
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 4X 3.4П2 2.02
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.8
Боруссия М
17:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.2
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Унион
20:30
ГертаНе начат
П1 1.97X 3.35П2 4.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
19:00
НантНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14
Ренн
23:00
МонпельеНе начат
П1 1.47X 4.8П2 6.6

Пресняков: Дзюба может забивать только маленьким командам - "Тамбову" или "Нижнему Новгороду"

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, болеющий за "Спартак", прокомментировал хет-трик нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1).
Фото: ФК "Зенит"
- Он только таким маленьким командам и может забивать - "Тамбову" или "Нижнему Новгороду", а "Ювентусу" нет. Если Азмуна нет в стартовом составе, и соперник несерьезный, то Дзюба сразу же становится героем, все партнеры играют исключительно на него. Без Сердара Артем может и лучшим бомбардиром нашего чемпионата стать. "Тамбов" и "Нижний Новгород" - вот настоящий уровень Артема! - передает слова Преснякова-старшего "СЭ".

33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба в матче 15 тура Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" (5:1) забил 3 гола и записал на свой счет результативный пас. Это уже пятый случай, когда Дзюба в чемпионате России забивает в одном матче 3 мяча и более, он стал рекордсменом страны по этому показателю. Ранее он оформлял хет-трики в ворота "Томи", "Ростова" и "Уфы", а также покер в ворота "Тамбова"; кроме того, на счету нападающего есть хет-трик в Лиге Европы в матче с минским "Динамо".


Теги: Зенит Нижний Новгород Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(18)

Последние новости

Осинькин: Сергеев приехал из сборной воодушевленным. Но все переживают после матча с Хорватией
Оздоев: для меня такое впервые - пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет
Тихонов: считаю, что Витории очень сильно не везет
УЕФА отменил дополнительную дисквалификацию Гризманна, он сможет сыграть с "Миланом"
Тренер "Вердера" подал в отставку из-за обвинений в использовании поддельного сертификата о вакцинации
"Слил брату всю информацию по составу "Зенита". М. Кержаков - о матче с "Нижним Новгородом" 1
Кавазашвили: Дзюба, одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения 17
Чистяков: посвящаю первый гол за "Зенит" болельщикам 2
"Крылья Советов" - "Урал": стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ 1
Стала известна повестка Общего собрания РПЛ, которое состоится 22 ноября 1
Нападающий "Наполи" Политано сдал положительный тест на коронавирус за 5 дней до игры со "Спартаком" 1
"Команда играет нестабильно". Ветеран "Спартака" Гаврилов ответил на вопрос об ожиданиях от матча с "Краснодаром"
Валуев: решение Карпина надо уважать. Но Дзюба мог бы помочь в стыках 4
Д. Комбаров: "Краснодар" имеет большое преимущество перед "Спартаком" и является фаворитом матча 2
"Непонятно не только мне, но и бабушкам из соседних подъездов". Горлукович высказался о трансферной политике "Спартака" 6
Глебов ответил на вопрос о фактическом главном тренере "Ростова" 2
Горлукович прокомментировал ситуацию в "Спартаке" 6
Пресняков: Дзюба может забивать только маленьким командам - "Тамбову" или "Нижнему Новгороду" 50
Глебов прокомментировал намек Карпина на возможный уход из сборной России до стыковых матчей
"Тульский "Арсенал" - близкий конкурент". Кухарчук высказал мнение о конкуренции "Зениту" в РПЛ
СМИ: "Уфа" продаст лучшего бомбардира РПЛ Агаларова и защитника Журавлева в зимнее трансферное окно 3
Дзюба прокомментировал свой новый рекорд, установленный в матче с "Нижним Новгородом" 3
Глебов высказался о шансах сборной России в стыковых матчах
Глебов: игру с Хорватией после пропущенного гола реально было вытащить
"Краснодар" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 20 ноября 2021
"Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?" Глебов рассказал о словах Карпина в перерыве матча с Хорватией 11
Пас пяткой Дзюбы помог Малкому открыть счет в матче "Зенит" - "Нижний Новгород" (видео) 1
"Монако" в меньшинстве вырвал ничью с "Лиллем". Головин не играл из-за дисквалификации
"Бавария" проиграла "Аугсбургу". Отрыв от "Боруссии" может сократиться до 1 очка
Семшов - о возвращении в тренерский штаб "Химок": мы были ошарашены. Наверное, это самый быстрый камбэк в России
Все новости
-