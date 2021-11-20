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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
1 - 1
УралЗавершен
Локомотив
1 - 2
Ахмат2 тайм
П1 70X 7П2 1.09
Краснодар
19:00
СпартакНе начат
П1 1.78X 4П2 4.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
0 - 3
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
0 - 0
Брентфорд1 тайм
П1 1.52X 4.15П2 6
Норвич
1 - 1
Саутгемптон1 тайм
П1 3.45X 3.2П2 2.15
Бернли
0 - 1
Кристал Пэлас1 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0
Вест Хэм1 тайм
П1 2.9X 3.2П2 2.4
Уотфорд
1 - 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
0 - 0
Брайтон1 тайм
П1 2.45X 3.05П2 3
Ливерпуль
20:30
АрсеналНе начат
П1 1.51X 4.9П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
1 - 1
ВильярреалЗавершен
Севилья
18:15
АлавесНе начат
П1 1.49X 4П2 7.2
Атлетико
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.45X 4.4П2 8.2
Барселона
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.42X 4.9П2 7.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
3 - 1
Специя2 тайм
П1 1.01X 17П2 51
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
0 - 0
Штутгарт1 тайм
П1 1.5X 3.5П2 8
Байер
1 - 0
Бохум1 тайм
П1 1.17X 6.5П2 17
Арминия
1 - 0
Вольфсбург1 тайм
П1 1.73X 3.4П2 5
Хоффенхайм
1 - 0
РБ Лейпциг1 тайм
П1 1.83X 3.5П2 4.33
Боруссия М
2 - 0
Гройтер Фюрт1 тайм
П1 1.01X 17П2 41
Унион
20:30
ГертаНе начат
П1 1.99X 3.3П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
19:00
НантНе начат
П1 1.19X 7.6П2 14
Ренн
23:00
МонпельеНе начат
П1 1.43X 5П2 7

Кавазашвили: Гинер в "Спартаке" — отличная идея. Он способен вернуть клуб на вершину

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выступает за приглашение в клуб президента ЦСКА Евгения Гинера.
Фото: РИА Новости
— Гинер в "Спартаке" — отличная идея. Он настоящий магистр футбольного дела. Если его гонят из ЦСКА, то там явно какие-то дураки сидят.

Гинер способен вернуть клуб на вершину. Он невероятный профессионал своего дела и не раз это показывал в ЦСКА, — рассказал Кавазашвили в интервью Sport24.

ЦСКА после 14 туров чемпионата России занимает пятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. В этом туре команда Алексея Березуцкого сыграет против "Химок" дома.

"Спартак" с 19-ю очками закрепился на девятой позиции. Подопечные Руя Витории в 15-м туре РПЛ встретятся с "Краснодаром" в гостях.

Кавазашвили: Дзюба, одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения



Теги: Спартак ЦСКА Гинер Федун
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