— Гинер в "Спартаке" — отличная идея. Он настоящий магистр футбольного дела. Если его гонят из ЦСКА, то там явно какие-то дураки сидят.
Гинер способен вернуть клуб на вершину. Он невероятный профессионал своего дела и не раз это показывал в ЦСКА, — рассказал Кавазашвили в интервью Sport24.
ЦСКА после 14 туров чемпионата России занимает пятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. В этом туре команда Алексея Березуцкого сыграет против "Химок" дома.
"Спартак" с 19-ю очками закрепился на девятой позиции. Подопечные Руя Витории в 15-м туре РПЛ встретятся с "Краснодаром" в гостях.
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Кавазашвили: Гинер в "Спартаке" — отличная идея. Он способен вернуть клуб на вершину
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выступает за приглашение в клуб президента ЦСКА Евгения Гинера.
Фото: РИА Новости