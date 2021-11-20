- Конечно, Фернандо заинтересован вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он точно вернется к футболу этой зимой - и это правильно. Он в хорошей форме, тренируется каждый день - очень силен. Мы анализируем сейчас лучшее направление для него. Какой вариант его устроит в России? Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5, - передает слова де Фарии Sport24.
29-летний опорный полузащитник из Бразилии Фернандо выступал за московский "Спартак" в период с июля 2016 года по июль 2019 года. В составе красно-белых футболист провел 98 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач, и становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. После "Спартака" Фернандо выступал за китайский "Бейцзин Гоань", который покинул в августе 2021 года.
Фернандо заинтересован вернуться в Россию в клуб с хорошим проектом
Агент экс-хавбека "Спартака" Фернандо Матеус де Фария сообщил о желании футболиста вернуться в один из клубов РПЛ.
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