Черевченко: задача "Химок" - сохранить прописку в РПЛ

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко заявил, что перед ним поставлена задача сохранения прописки подмосковной команды в РПЛ.

Фото: РПЛ





Руководство "Химок" позвонило мне, мы встретились и не один раз, после чего приняли решение вернуться к сотрудничеству. Хорошая игра, чувствовалось, что



Напомним, Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Но в четверг, 18 ноября, подмосковный клуб объявил о возвращении Черевченко.



В матче 15-го тура РПЛ "Химки" в гостях сыграли вничью с ЦСКА (0:0). Отметим, что с 15-й минуты подмосковный клуб играл в большинстве, также химчане не реализовали пенальти в этой встрече.



Источник: "Сохранить прописку в Премьер-лиге тоже задача, верно? У всех задачи разные, не все борются за чемпионство.Руководство "Химок" позвонило мне, мы встретились и не один раз, после чего приняли решение вернуться к сотрудничеству. Хорошая игра, чувствовалось, что ЦСКА играл вдесятером. Мы плохо сыграли в позиционной атаке, особенно во втором тайме", - сказал Черевченко.Напомним, Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Но в четверг, 18 ноября, подмосковный клуб объявил о возвращении Черевченко.В матче 15-го тура РПЛ "Химки" в гостях сыграли вничью с ЦСКА (0:0). Отметим, что с 15-й минуты подмосковный клуб играл в большинстве, также химчане не реализовали пенальти в этой встрече.Источник: Матч ТВ