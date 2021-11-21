"Сегодня соперник слабый или мы такие крутые? Я не знаю, все так хорошо совпало. Вышли, хорошо начали игру. Потом этот отрезок с 22 по 27 минуты, когда забили три гола. Потом было полегче уже. Заслуженно победили.
К сожалению, не сыграли на 0. В конце потеряли концентрацию. Но самое главное, что взяли три очка и забили много голов", - цитирует Воронина "СЭ".
Напомним, "Динамо" разгромило туляков со счетом 5:1. Голами отличились Шиманьски, Бальбуэна, Грулев (дважды) и Захарян. После этой встречи бело-голубые вышли на второе место в таблице с 29-ю очками. Также они гарантировали себе место в тройке по итогам первого круга, обогнать их может только "Сочи".
В следующем туре "Динамо в гостях встретится с казанским "Рубином". Встреча пройдет 28 ноября.
Воронин: слабый соперник или мы крутые? Сегодня все так хорошо совпало
Тренер "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал игру команды в матче 15-го тура против тульского "Арсенала" (5:1).
Фото: Sport24