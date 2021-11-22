— За время моей карьеры было много всего: радости и разочарования, победы и поражения. Но я всегда знал, для чего должен идти вперед и какой цели добиваться.
Поверьте, в любом качестве в клубе буду продолжать максимально делать все во благо "Спартака" и его болельщиков, — написал Ребров в инстаграме.
37-летний Ребров в ноябре завершил карьеру игрока, чтобы сконцентрироваться на должности технического координатора красно-белых. Он выступал за "Спартак" с 2011 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.
"Спартак" после 15 туров чемпионата России занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 19 очками.
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Ребров: в любом качестве в клубе буду продолжать максимально делать все во благо "Спартака" и его болельщиков
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров пообещал действовать во благо клуба.
Фото: ФК "Спартак"