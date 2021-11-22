Голландский футболист перешел в "Спартак" в январе текущего года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Спартак" он сыграл в 20 матчах.
Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
"Спартак" занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав в 15-ти матчах 19 очков.
Источник: Sport24
СМИ: "Спартак" зимой может расстаться с Хендриксом
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"