"Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Конечно, я хотел бы, чтобы 4-5 клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу", - цитирует Хачатурянца "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" 3 года подряд становился чемпионом России, "сине-бело-голубые" каждый раз делали это досрочно. В текущем сезоне подопечные Семака после первого круга единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги, набрав в 15-ти матчах 33 очка.
Накануне "Зенит" сыграл вничью в гостях с "Мальме" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы имеют в активе 4 очка и располагаются на 3-й строчке в группе H. "Зенит" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.
В воскресенье, 28 ноября, "Зенит" в Москве сыграет с ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ.
Хачатурянц: в РПЛ много суперклубов, но есть один, который показывает стабильную игру
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц не видит проблемы в том, что "Зенит" на протяжении нескольких лет доминирует в российском футболе.
Фото: Коммерсантъ