Напомним, что иранец пропустил матч 5-го тура Лиги чемпионов с "Мальме" из-за травмы - у Азмуна был мышечный спазм.
Отмечается, что в тренировке "Зенита" не принимал участие полузащитник Вендел. Бразилец восстанавливается от травмы, полученной в игре со шведской командой.
Матч 16-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" пройдет в воскресенье, 28 ноября, в Москве. Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Источник: Матч ТВ
Азмун тренировался в общей группе "Зенита" перед матчем с ЦСКА
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун тренировался в общей группе в преддверии матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"