Иванов заявил, что "Урал" готов рассмотреть вариант с подписанием Мамаева. При этом важно понять, в каком состоянии находится игрок, отметил президент екатеринбургского клуба.
"У нас с "Ростовом" великолепные отношения, если они нам предложат его услуги, то мы рассмотрим такой вариант. Это хороший футболист, но сейчас я не знаю, в каком он состоянии. В последнее время он много болеет. Вообще, у меня есть главный тренер, и он решит, нужен ли он нам или нет", - заявил Иванов.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ростов" не собирается пролонгировать соглашение с Мамаевым. Контракт 33-летнего полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего года.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" не продлит контракт с Мамаевым. Игрок ищет новую команду
Президент "Урала": если нам предложат услуги Мамаева, мы рассмотрим этот вариант
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе хавбека "Ростова" Павла Мамаева в екатеринбургский клуб.
Фото: РИА Новости