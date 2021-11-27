— Что будет, если "Спартак" проиграет? Опять начнут снимать Виторию, больше ничего, — рассказал Колосков в интервью "РБ Спорту".
Матч 16-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Спартаком" состоится 29 ноября в столице Башкортостана. Начало встречи: 17:00 мск.
После 15-и туров команда Руя Витории занимает в РПЛ 10-е место с 19 очками.
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Колосков: если "Спартак" проиграет "Уфе", то все опять начнут снимать Виторию
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что если "Спартак" проиграет "Уфе" в 16-м туре РПЛ, то все вновь начнут говорить об увольнении Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"