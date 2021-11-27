Гончаренко сообщил, что Кордоба скорее всего больше не сыграет в этом году

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пропустит ближайшие матчи "быков".

Фото: ФК "Краснодар"

Кордоба из-за повреждения был заменен уже на 31-й минуте матча "Краснодара" с "Химками", но успел отдать голевую передачу Классону в моменте с первым голом. Вместо него на поле вышел Ильин, который позже принес ничью своему клубу.



Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко в послематчевом интервью Матч Премьер сообщил, что с большой долей вероятности нападающий уже не выйдет на поле в этом году.



Всего в активе колумбийского форварда 6 голов и 4 голевые передачи в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ.



Летом этого года Кордоба перебрался из "Герты" за 20 млн евро.