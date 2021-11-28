Глушаков: в "Ахмате" можно было меня также вызвать в сборную, я был не хуже

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков считает, что он мог вернуться в сборную России во время выступлений за "Ахмат".

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В "Ахмате" я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже 8 голов было, — рассказал Глушаков в интервью



34-летний Глушаков в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за "Химки", забив семь голов и отдав голевую передачу. В октябре полузащитника вызывали в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, но футболист не сумел сыграть за команду из-за травмы. В ноябре Глушаков попал в расширенный список сборной, но не оказался в итоговом.



За "Ахмат" Глушаков выступал в сезоне 2019/2020.



Терюшков: "Химки" закроют все задолженности до конца года — Вы ж математически считаете мои рывки, спринты, беговую работу. В "Ахмате" она была такая же, можно было также вызвать в сборную, не хуже был бы.В "Ахмате" я тоже забивал голы, просто не афишировали, а надо было, там тоже 8 голов было, — рассказал Глушаков в интервью "CЭ" 34-летний Глушаков в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за "Химки", забив семь голов и отдав голевую передачу. В октябре полузащитника вызывали в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, но футболист не сумел сыграть за команду из-за травмы. В ноябре Глушаков попал в расширенный список сборной, но не оказался в итоговом.За "Ахмат" Глушаков выступал в сезоне 2019/2020.