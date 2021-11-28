Дагерстоль: в Швеции тренеры уделяют больше внимания тактике, в России — физической подготовке

Защитник "Химок" Филип Дагерстоль рассказал об отличии между российскими и шведскими тренерами.

Фото: ФК "Химки"





В России все наоборот. Русские тренеры концентрируются на физической подготовке футболистов и хорошо готовят их к борьбе на поле, — рассказал футболист в интервью



24-летний Дагерстоль выступает за "Химки" с января текущего года, перейдя из "Норчеппинга". В нынешнем сезоне швед принял участие в 14 матчах чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.



"Химки" после 16-и матчей в РПЛ идут на 14-й строчке турнирной таблицы с 14-ю очками.



Глушаков: в "Ахмате" можно было меня также вызвать в сборную, я был не хуже



Терюшков: "Химки" закроют все задолженности до конца года — Тренеры [в Швеции] стали уделять гораздо больше внимания тактике, стараются развивать у игроков в первую очередь тактическое мышление. Иногда этого слишком много.В России все наоборот. Русские тренеры концентрируются на физической подготовке футболистов и хорошо готовят их к борьбе на поле, — рассказал футболист в интервью Sport24 24-летний Дагерстоль выступает за "Химки" с января текущего года, перейдя из "Норчеппинга". В нынешнем сезоне швед принял участие в 14 матчах чемпионата России, не отметившись голевыми действиями."Химки" после 16-и матчей в РПЛ идут на 14-й строчке турнирной таблицы с 14-ю очками.