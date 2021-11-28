— Сегодня ЦСКА сможет навязать борьбу, они играют на своем стадионе, команда довольно хорошая, но навязать борьбу за чемпионство в этом году, я думаю, ЦСКА не сможет, — рассказал Радимов в интервью Eurostavka.
Матч между ЦСКА и "Зенитом" начнется в 20:00 мск на "ВЭБ Арене" в Москве.
После 15 туров "Зенит" с 33 очками лидирует в чемпионате России. ЦСКА, набрав 24 очка, идет на шестом месте.
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Радимов: сегодня ЦСКА сможет навязать борьбу "Зениту", но не борьбу за чемпионство
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: РИА Новости