Московский "Спартак" вручил нападающему Джордану Ларссону "Золотого кабана". Это приз, который вручается лучшему игроку предыдущего сезона по версии фанатов. О вручении награды сообщил Twitter клуба.
Напомним,что в сезоне РПЛ 2019/20 Джордан Ларссон сыграл в 26 матчах,забил семь мячей и отдал три голевые передачи за московский клуб.
Отметим,что Ларссон ни разу не поразил ворота соперников за 13 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России .
Ближайший матч "Спартака" состоится 29 ноября в 17:00 по московскому времени.
Команде Руя Витории предстоит гостевая встреча с "Уфой" в рамках 16-го тура РПЛ.
Источник: Твиттер "Спартака"
Форвард "Спартака" Ларссон получил приз "Золотой кабан"
Нападающий Джордан Ларссон получил приз от "Спартака" за прошлый сезон.
Твиттер "ФК Спартак Москва"