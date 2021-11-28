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Форвард "Спартака" Ларссон получил приз "Золотой кабан"

Нападающий Джордан Ларссон получил приз от "Спартака" за прошлый сезон.
Твиттер "ФК Спартак Москва"
Московский "Спартак" вручил нападающему Джордану Ларссону "Золотого кабана". Это приз, который вручается лучшему игроку предыдущего сезона по версии фанатов. О вручении награды сообщил Twitter клуба.

Напомним,что в сезоне РПЛ 2019/20 Джордан Ларссон сыграл в 26 матчах,забил семь мячей и отдал три голевые передачи за московский клуб.

Отметим,что Ларссон ни разу не поразил ворота соперников за 13 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России .

Ближайший матч "Спартака" состоится 29 ноября в 17:00 по московскому времени.
Команде Руя Витории предстоит гостевая встреча с "Уфой" в рамках 16-го тура РПЛ.

Источник: Твиттер "Спартака"


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