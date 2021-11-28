Вильмар Барриос назван лучшим игроком матча ЦСКА - "Зенит", который состоялся в рамках 16-го тура РПЛ.
Полузащитник сине-бело-голубых провёл на поле весь матч,но не отметился голевыми действиями.
Вильмар Барриос перешёл в "Зенит" в 2019 году. В этом сезоне он провёл за клуб 18 матчей и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что "Зенит" победил ЦСКА со счётом 2:0 в рамках 16-го тура РПЛ и продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 36 очков.
ЦСКА - "Зенит" - 0:2
16-й тур РПЛ.
Голы: Клаудиньо, 34, Мостовой, 90+4
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Бийол, Фернандес, Обляков, Мухин (Бистрович, 83), Дзагоев (Ахметов, 65), Зайнутдинов, Эджуке (Чалов, 65), Заболотный.
"Зенит": Кержаков, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос (Оздоев, 89), Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Клаудиньо (Ерохин, 74), Малком (Мостовой, 88), Азмун (Дзюба, 67).
Предупреждения: Зайнутдинов, 20, Азмун, 63.
Ближайший матч петербургского клуба состоится 3 декабря в 19:00 по московскому времени. Команде Сергея Семака предстоит домашний матч с "Ростовом" в рамках 17-го тура чемпионата России.
Барриос - лучший игрок матча ЦСКА - "Зенит"
Фото: "glas.ru"