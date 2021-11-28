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Медведев - об игре "Зенита" с "Мальме": что значит не понравилась? Она принесла нам место в евровесне

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после победы над ЦСКА (2:0) оценил игру своей команды в этом матче и гостевой встрече с "Мальме" в ЛЧ.
Фото: ТАСС
"Очень тяжелая игра с соперником, который хотел победить. У ЦСКА была огромная поддержка болельщиков. Самое главное - три очка. Многим не понравилась игра с "Мальме"? Что значит не понравилась? Игра с "Мальме" принесла место в евровесне. Успех ли это? Мы три тогда там не играли", - приводит слова Медведева "СЭ".

Напомним, "Зенит" уступал шведской команде большую часть встречи, но на 92-й минуте Ярослав Ракицкий смог сравнять счет. Это был не первый одиннадцатиметровый питерцев в этой встрече, но первый не смог реализовать Артем Дзюба.

В итоге "Зенит" досрочно гарантировал себе выход в 1/16 Лиги Европы, но лишился шансов на продолжение борьбы за плей-офф ЛЧ.


Теги: Медведев Зенит ЦСКА Мальме
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