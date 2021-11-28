"Сегодня будем больше разбираться в деталях. Очень много вопросов и по камерам, и по действиям правоохранителей. Серверный округ ничего с нами не координировал. Наш руководитель безопасности и делегат на стадионе", - приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".
Напомним, под конец матча ЦСКА - "Зенит" (0:2) фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
Следующий домашний матч "армейцы" проведут 11 декабря. В рамках 18-го тура РПЛ подопечные Березуцкого сыграют с тульским "Арсеналом".
РПЛ выступила с заявлением по поводу задержания болельщиков ЦСКА
Хачатурянц прокомментировал задержания фанатов ЦСКА после игры с "Зенитом"
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о задержании болельщиков ЦСКА после домашней игры с "Зенитом" (0:2) в рамках 16-го тура РПЛ.
Фото: РФС