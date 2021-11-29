- Целиком игру я не смотрел, но те отрезки, которые видел, были свойственны "Рубину". "Динамо" хорошо использовало прессинг при первом голе, забило, а также создало достаточно моментов при стандартах и в целом играло в своем стиле. Поэтому случился такой результат. Оценивать работу Слуцкого я не могу, только вижу, что игра не меняется, стиль не меняется, - передает слова Шаронова "СЭ".
Казанский "Рубин" в 16 туре Российской премьер-лиги потерпел домашнее поражение от московского "Динамо" со счетом 2:3. На 18 минуте игры счет открыл атакующий полузащитник бело-голубых Денис Макаров, в прошлом сезоне выступавший за "Рубин". На 30 минуте Солтмурад Бакаев с передачи Хвичи Кварацхелии забил ответный гол, а на 49 минуте Андерс Дрейер с пенальти вывел казанцев вперед. На 66 минуте динамовцы упустили свой шанс сравнять счет - Никола Моро не реализовал 11-метровый, но всего две минуты спустя Фабиан Бальбуэна все-таки забил второй мяч бело-голубых. Победу "Динамо" принес точный удар Себастьяна Шиманьски на 85 минуте.
Шаронов: оценивать работу Слуцкого с "Рубином" не могу. Вижу, что игра не меняется, стиль не меняется
Экс-главный тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал поражение казанцев в домашнем матче 16 тура РПЛ против "Динамо" (2:3).
Фото: ФК "Динамо"