Напомним, в СМИ появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что кардиологи запретили владельцу "Спартака" посещать матчи московской команды.
"Мое здоровье? Да все хорошо, все нормально", - цитирует Федуна "СЭ".
"Спартак" сегодня сыграет с "Уфой" в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00 мск. "Красно-белые" завершили первый круг сезона-2021/22 на 10-м месте, набрав в 15 матчах 19 очков. На прошлой неделе "Спартак" победил "Наполи" (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья.
Фото: ТАСС