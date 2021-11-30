Напомним, что накануне "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче 16-го тура РПЛ - 1:1. Урунов получил повреждение в первом тайме встречи и был заменен.
Стукалов выразил надежду на то, что повреждение Урунова не является серьезным.
"Как оцениваю состояние Урунова? Я так понимаю, что ударились колено в колено. Надеюсь, травма не серьезная. Когда восстановятся Жамалетдинов, Бауэр? Я думаю, всех мы сможем увидеть на сборе в Турции", - сказал главный тренер "Уфы".
Отметим, что уфимцы набрали 16 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Спорт-Экспресс
Главный тренер "Уфы" высказался о повреждении Урунова
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Остона Урунова, травмировавшегося в матче со "Спартаком".
Фото: РПЛ