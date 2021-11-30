— Состав, который в итоге вышел на поле, не тот, который должен разрывать соперника на выезде. Поэтому считаю ничью счастьем.
Отскочили, молодцы, очень сильно повезло. У "Уфы" было желание, они всю неделю готовились, — рассказал Мор в интервью "РБ Спорту".
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура чемпионата России (1:1). Счет в игре на 71-й минуте открыл защитник хозяев Алексей Никитин. На 86-й минуте у красно-белых был удален Николай Рассказов, но команда Руя Витории смогла отыграться: на 90+4 минуте пенальти реализовал Александр Соболев.
В следующем туре "Спартак" отправится на гостевой матч с "Ахматом" в Грозный.
Мор: "Спартак" — отскочил в матче с "Уфой", команде очень сильно повезло
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал ничью команды со "Спартаком" (1:1) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"