Черданцев считает, что "Зениту" не стоит делать ставку на южноамериканских игроков. По мнению комментатора, южноамериканские легионеры не способны хорошо играть под серьезным давлением. Черданцев заявил, что "Зениту" нужно обратить внимание на скандинавских футболистов.
"Когда костяк команды бразильский или аргентинский, это несет в себе те риски, проявление которых мы наблюдаем в матчах Лиги чемпионов. Когда давит результат и ответственность за него, южноамериканцы, играющие за тысячи километров от дома, не те ребята, которые будут разворачивать знамя.
Для "Зенита" логичнее идти северным путем. Меня всегда удивляло, почему "Зенит" так мало обращает внимания на Скандинавию. Там достаточно квалифицированных футболистов, которые могли бы играть на приличном уровне", - заявил Черданцев.
Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России по итогам 16 туров. В активе петербургской команды 36 набранных очков. Отрыв "сине-бело-голубых" от идущего вторым "Динамо" составляет четыре очка.
В Лиге чемпионов "Зенит" обеспечил себе третье место в группе с "Ювентусом", "Мальме" и "Челси". Команда Сергея Семака сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: меня всегда удивляло, почему "Зенит" обращает так мало внимания на игроков из Скандинавии
Футбольный комментатор Георгий Черданцев призвал "Зенит" задуматься о смене подхода к формированию состава команды.
Фото: "Зенит"