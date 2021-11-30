— Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Перееду скоро, — цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее одно из английских изданий включило 25-летнего Баринова в число тех футболистов, которых мог бы позвать в "Манчестер Юнайтед" бывший руководитель спорта и развития "Локомотива" Ральф Рангник. Немецкий специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера английского клуба.
В нынешнем сезоне Баринов сыграл в 19 матчах во всех турнирах.
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"Слышал, что Рангник хочет забрать меня с собой в "Манчестер Юнайтед". Баринов пошутил на тему переезда в Англию
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отшутился на тему возможного перехода в "Манчестер Юнайтед".
Фото: РИА Новости