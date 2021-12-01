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Полузащитник "Зенита" Кравцов может уйти в аренду в "Нижний Новгород" или "Оренбург"

"Зенит" может отдать в аренду полузащитника Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, петербургский клуб ведет переговоры об аренде с "Нижним Новгородом", который возглавляет экс-зенитовец Александр Кержаков. Отмечается, что также есть вариант, при котором Кравцов пополнит состав лидера ФНЛ - "Оренбурга".

Полузащитник Кирилл Кравцов является воспитанником академии "Зенита". В текущем сезоне 19-летний футболист провел 12 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Кравцова с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Матч ТВ


Теги: Кравцов Зенит Нижний Новгород Оренбург
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