Ненахов рассказал о тренировках в "Локомотиве" под руководством Гисдоля

Ненахов сообщил, что в "Локомотиве" делается много упражнений для повышения физической готовности игроков.
"Очень много упражнений на "физику", потому что для постоянного прессинга нужно много сил. В "Локомотиве" нужно работать сверх своих сил, оставаться после тренировок, дорабатывать в тренажерном зале", - сказал Ненахов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Ненахов принял участие в семи матчах и не отличился результативными действиями.
"Локомотив" набрал 25 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Локомотив"