— Не знаю, уйдет ли Лёша из "Аталанты" зимой. В какой клуб пожелал бы ему перейти? В "Барселону", — цитирует полузащитника "Чемпионат".
26-летний Алексей Миранчук выступает в составе итальянской "Аталанты" с сентября 2020 года. В текущем сезоне россиянин выходил на поле девять раз, ни разу не сыграв в основном составе клуба из Бергамо.
26-летний Антон Миранчук в пяти матчах за "Локомотив" отдал одну голевую передачу. Большую часть сезона полузащитник восстанавливался после травмы.
Ан. Миранчук: надеюсь, смогу сыграть в начале следующей части чемпионата
Антон Миранчук пожелал брату перейти в "Барселону"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук высказался о своем брате Алексее Миранчуке, выступающего за "Аталанту".
Фото: ТАСС