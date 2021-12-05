По словам Воронина, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, ставший вторым в голосовании по определению лучшего игрока мира, должен был получить "Золотой мяч" за прошлый год. При этом в 2021 году награду заслужил Месси, считает тренер "Динамо".
"Левандовски не получил "Золотой мяч"? В прошлом году Роберт заслужил эту награду на сто процентов. Я думаю, что было бы правильно, если бы они дали мяч обоим. Месси заслуженно получил "Золотой мяч". Он стал лучшим в седьмой раз, это не просто так", - сказал Воронин.
Источник: Спорт-Экспресс
Воронин: Месси заслуженно получил "Золотой мяч". Седьмая награда - это не просто так
Тренер "Динамо" Андрей Воронин заявил, что форвард "ПСЖ" Лионель Месси заслужил получить "Золотой мяч".
Фото: Sport24