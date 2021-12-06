"Нам удалось одержать важную победу. Два удаления "Уфы" облегчило нам жизнь. Но три очка все равно не достались нам просто.
Что я ожидаю от встречи с "Зенитом"? Это будет важнейший матч и для нас, и для них. Мы сделаем все, чтобы исправиться за поражение в Санкт-Петербурге и выйти на первую строчку в турнирной таблице", - приводит слова Бальбуэны "СЭ".
"Динамо" победило "Уфу" (2:0). "Бело-голубые" провели большую часть встречи в численном большинстве. Сначала прямую красную карточку после просмотра видеоповтора показали Кротову на старте игры. Именно в этом эпизоде получил повреждение Шиманьски. Затем был удален и Эгаш Касинтура, оставивший на 36-й минуте уфимцев вдевятером.
В результате "Динамо" набрало 35 очков и приблизилось к "Зениту", теперь команды разделяют всего 2 очка. Команды встретятся между собой в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом. Матч состоится 12 декабря в Москве.
Бальбуэна - о матче с "Зенитом": сделаем все, чтобы выйти на первую строчку
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу над "Уфой" (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"