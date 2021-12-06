Мещеряков заявил, что не может вернуться в "Локомотив", поскольку занят на государственной службе.
"Любой государственный чиновник не имеет права занимать должность в каком-либо футбольном клубе. На данный момент ничего не поменялось. Я все еще являюсь государственным чиновником высокого ранга. В "Локомотив" вернуться никак не могу", - сказал Мещеряков.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров. В активе московской команды 25 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Мещеряков высказался о потенциальном возвращении в "Локомотив"
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о своем возможном возвращении в клуб.
Фото: РИА Новости