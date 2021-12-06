Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", назвал Федуна худшим президентом в истории российского футбола.
"Федун - худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужным месте и в нужный час - так он попал в "Спартак" и "Лукойл", - сказал Кафельников.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 17 туров. "Красно-белые" имеют в активе 23 очка.
Напомним, что в минувший уик-энд "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" в матче 17-го тура РПЛ (2:1).
Источник: РБ Спорт
Кафельников: Федун - худший президент в истории российского футбола
Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о президенте "Спартака" Леониде Федуне.
Фото: "Спартак"