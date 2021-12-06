"Важно, что в воротах Селихов. Я этому очень рад. Это мой любимец. Когда он пришел в "Спартак", подумал: наконец-то нашли второго Дасаева. Сразу он понравился своей манерой игры. Что-то есть в Селихове, что отличает его от простого вратаря. Он, к тому же, лучше, чем Максименко, разбирается в футболе", - приводит слова Хаджи "Матч ТВ".
Голкипер Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за московский клуб 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. В общей сложности за "красно-белых" он сыграл в 44 матчах, пропустив в них 46 раз, а в 14 играх он оставлял свои ворота "сухими".
В субботу, 4 декабря, "Спартак" на своем поле обыграл в меньшинстве грозненский "Ахмат" (2:1). Подопечные Витории набрали 23 очка и занимают 9-е место в таблице РПЛ. В четверг, 9 декабря, "красно-белые" в гостях сыграют против "Легии" в Лиге Европы. Игра в Варшаве начнется в 20:45 мск.
Хаджи: когда Селихов пришел в "Спартак", подумал, что нашли второго Дасаева
Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи заявил, что уверенная игра вратаря "Спартака" Александра Селихова напоминает действия легендарного голкипера Рината Дасаева.
Фото: ФК "Спартак"