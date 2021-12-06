Кечинов отметил, что, если руководство "Спартака" доверит должность наставника команды Ваноли, это будет рискованный шаг.
"Назначение Ваноли - это, конечно, риск. Его никто не знает. Он не был еще главным тренером, а был только помощником. Опыта работы у него еще нет. <...> Но самое главное, чтобы мы "шило на мыло" не поменяли. А то придет Ваноли, результата не будет, и вновь будут искать другого", - заявил Кечинов.
Напомним, ранее сообщалось, что Ваноли может сменить Руя Виторию в должности главного тренера "Спартака" во время зимней паузы в РПЛ.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России "Спартак" под руководством Витории набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Кечинов: назначение Ваноли в "Спартак" - это, конечно, риск. Его никто не знает
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: Getty Images