Боярский отметил, что Тедеско не сумел хорошо проявить себя в чемпионате России. По словам актера, он не увидел ничего выдающегося в тренерских способностях немецкого специалиста.
"Тедеско никак не проявил себя в РПЛ. Ничего выдающегося в его тренерских навыках я не увидел. Если Тедеско возглавит "РБ Лейпциг", то Семак может тренировать "Баварию". Вообще спокойно, потому что на футбольном поле Тедеско регулярно был бит Семаком", - сказал Боярский.
Напомним, ранее сообщалось, что Тедеско, вероятно, вскоре будет назначен главным тренером "РБ Лейпциг". Предположительно, контракт будет рассчитан до 2024 года.
Источник: Sport24
Боярский: если Тедеско возглавит "Лейпциг", Семак может тренировать "Баварию"
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на сообщения о том, что бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско может занять пост главного тренера "РБ Лейпциг".
Фото: РИА Новости