"Мне сложно сказать. Они же чем-то руководствовались, значит, им виднее. В этой ситуации мы можем разводить руками. Есть специальный орган, который принимает решение. Они его приняли, значит, надо с ним считаться", - заявил Губерниев.
Напомним, ранее стало известно, что КДК решил не отменять красную карточку, полученную Соболевым в игре 17-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:1). В матче с грозненской командой нападающего удалили с поля в середине первого тайма за грубую игру.
Теперь Соболев не поможет "Спартаку" в матче 18-го тура РПЛ с "Сочи". Встреча пройдет 13 декабря.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" прокомментировали решение КДК оставить в силе красную карточку Соболева
Губерниев отреагировал на решение КДК не отменять красную карточку Соболева
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение КДК РФС оставить в силе красную карточку, показанную форварду "Спартака" Александру Соболеву в прошлом туре РПЛ.
Фото: Global Look Press