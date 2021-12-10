"Спартак" обыграл "Легию" (1:0). Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. "Красно-белые" набрали 10 очков и финишировали на 1-м месте в группе C. Подопечные Витории вышли в плей-офф Лиги Европы, где стартуют сразу с 1/8 финала.
"У меня только положительные эмоции от выхода "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы. Надо еще дождаться матча с "Сочи" и посмотреть, что будет с Виторией. Слухов много, а толку нет", - цитирует Ярцева "РБ Спорт".
Последний матч в 2021 году "Спартак" проведет в понедельник, 13 декабря. В гостях "красно-белые" в рамках 18-го тура РПЛ сыграет с "Сочи".
Ярцев: у меня только положительные эмоции от выхода "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев прокомментировал результат матча "красно-белых" против "Легии" (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: ТАСС