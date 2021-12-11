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Слуцкий - о поражении от "Крыльев Советов": вынужден признать, что результат закономерен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Крыльев" в 18-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Рубин"
"У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам "Крыльев". Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен", - приводит слова Слуцкого "Чемпионат".

"Крылья" переиграли "Рубин", забив два мяча во втором тайме. Ворота Дюпина поразили Сергеев и Пиняев.

Поражение стало для казанцев 4-м за последние 5 матчей. Подопечные Слуцкого откатились на 10-ю строчку, на которой останутся до конца зимнего перерыва, у них в активе 22 очка.


Теги: Рубин Крылья Советов Слуцкий
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