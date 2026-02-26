Матчи Скрыть

Писарев сравнил новичка "Зенита" с Клаудиньо

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал ситуацию в центре поля "Зенита" и оценил роль зимнего новичка команды Джона Джона.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению специалиста, бразильский хавбек способен закрыть функции, которые ранее выполнял Клаудиньо.

- У Глушенкова позиция не "восьмёрки", ему удобно справа на краю с его левой ногой. Клаудиньо, наоборот, более универсален, он мог сыграть слева, справа, "десяткой", уходил в глубину.

Я думаю, что "Зениту" и нужен универсальный футболист, каким сейчас является Джон Джон, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

Футболист перешёл в петербургский клуб из "РБ Брагантино" в зимнее межсезонье, заключив долгосрочный контракт. За "Зенит" он может дебютировать уже завтра, 27 февраля, когда его команда дома примет "Балтику".

