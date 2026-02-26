Писарев сравнил новичка "Зенита" с Клаудиньо

Фото: ФК "Зенит"

Я думаю, что " Зениту " и нужен универсальный футболист, каким сейчас является Джон Джон, - передаёт слова тренера "Матч ТВ"

По мнению специалиста, бразильский хавбек способен закрыть функции, которые ранее выполнял Клаудиньо.- У Глушенкова позиция не "восьмёрки", ему удобно справа на краю с его левой ногой. Клаудиньо, наоборот, более универсален, он мог сыграть слева, справа, "десяткой", уходил в глубину.Футболист перешёл в петербургский клуб из "РБ Брагантино" в зимнее межсезонье, заключив долгосрочный контракт. За "Зенит" он может дебютировать уже завтра, 27 февраля, когда его команда дома примет "Балтику".