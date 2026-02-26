"Бенфике" грозит наказание от УЕФА - источник

"Бенфика" может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА из-за поведения своих болельщиков перед ответным поединком плей-офф Лиги чемпионов против мадридского " Реала " (1:2).

Фото: УЕФА

Об этом пишет A Bola. Перед входом на стадион произошли столкновения фанатов с полицией. Кроме того, был зафиксирован расистский жест со стороны одного из болельщиков.



Отмечается, что подобные инциденты уже происходили на выездных матчах клуба в еврокубках. В связи с этим дисциплинарные меры могут оказаться серьёзными: "Бенфике" грозит денежный штраф или ограничение на продажу билетов своим болельщикам на гостевые встречи европейских турниров.