— Мне кажется, у команды уже ДНК футбола Тедеско, когда могут играть на разряженном пространстве. Что-то иное при Руе мы видели на предсезонном турнире, а потом вернулось все к тому, что уже было. Ну не могут они разыгрывать мяч, могут убегать, — цитирует Широкова "РБ Спорт".
36-летний Доменико Тедеско был главным тренером "Спартака" с октября 2019 по май 2021 года. Вместе с командой немецкий специалист стал серебряным призером чемпионата России прошлого сезона. На днях Тедеско возглавил "РБ Лейпциг", у руля которого одержал победу в первом матче над "Боруссией" Мёнхенгладбах (4:1) в чемпионате Германии.
Действующим тренером "Спартака" является Руй Витория.
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Широков: мне кажется, у "Спартака" ДНК футбола Тедеско
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков считает, что команда играет по заветам экс-наставника Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"