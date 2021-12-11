Если "Спартак" уберёт Виторию, это будет логично — но только с учетом того, кто придет. Кто знает Ваноли как тренера? Никто, — рассказал Широков в интервью "РБ Спорту".
Португальский специалист Руй Витория тренирует "Спартак" с мая 2021 года. Под его руководством красно-белые с 23 очками идут в Российской Премьер-лиге на девятом месте после 17 матчей. Завтра, 13 декабря, команда проведёт матч с "Сочи" в гостях.
В Лиге Европы "Спартак" вышел в 1/8 финала турнира из группы с "Лестером", "Наполи" и "Легией".
Быстров: тренер "Спартака" должен быть в одной лодке с Федуном, Салиховой, и даже с их детьми
Источник: Ломовицкий может перейти из "Спартака" в "Рубин"
Широков: если "Спартак" уберёт Виторию, это будет логично с учетом того, кто придет. Кто знает Ваноли как тренера? Никто
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о возможном увольнении наставника красно-белых Руя Витории.
Фото: Чемпионат