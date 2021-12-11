- С каким тренером "Зенит" был самым смелым? При каждом была своя изюминка. И при Петржеле, и при Морозове ребята бежали. И при Давыдове показывали классный футбол, и при Спаллетти, и при Адвокате. При каждом тренере были великолепные отрезки матча, - приводит слова Быстрова Чемпионат".
С мая 2018 года петербургский "Зенит" тренирует экс-полузащитник ЦСКА, "Рубина" и "Зенита" Сергей Семак. Под руководством Семака сине-бело-голубые трижды подряд становились чемпионами России. В текущем сезоне петербуржцы также лидируют в чемпионате (37 очков в 17 играх), но могут уступить первую строчку "Динамо" в случае поражения в очном матче 18 тура.
Быстров ответил на вопрос о тренере, при котором "Зенит" был самым смелым
Бывший атакующий хавбек "Зенита" Владимир Быстров рассказал о самых "смелых" в части футбола тренерах сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"