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Макаров: для чего убирать Слуцкого из "Рубина"? Не вижу смысла

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров заявил, что "Рубину" не стоит увольнять Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
Макаров отметил, что не видит смысла в возможной отставке Слуцкого. По его словам, команде нужно пройти зимние сборы под руководством этого специалиста, чтобы улучшить свои результаты.

"Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла. Команда новая: нужны сборы, чтобы пройти подготовку. Ребята должны понять установки. Думаю, во второй части сезона всё будет совсем по-другому", - сказал Макаров.

Напомним, что в прошлом сезоне Макаров выступал за "Рубин" под руководством Слуцкого.

Отметим, что на данный момент "Рубин" располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

Источник: Чемпионат

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Теги: Макаров Слуцкий Рубин Динамо
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